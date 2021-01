Castrofilippo cambia volto, in cantiere opere di riqualificazione urbana

Castrofilippo si appresta a cambiare volto nel corso del 2021 grazie ai tanti interventi che sono statiprogrammati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Badalamenti per i quali sono già state impegnate le somme a fine anno.

“Come amministrazione comunale – ha detto il sindaco Franco Badalamenti- abbiamo a cuore una rinascita totale del nostro paese ed è per questo che abbiamo impegnato le somme in tutti questi progetti che presto saranno realizzati. Non ci fermeremo certamente qui- conclude il sindaco- ma cercheremo di intervenire durante il nostro mandato in tutti i luoghi dove occorre. Vogliamo una Castrofilippo più bella e funzionale per i nostri cittadini e per tutti coloro che ci vengono a fare visita”.

Questo nel dettaglio le opere ed i progetti.

Illuminazione che sarà estesa anche nelle zone che ne sono sprovviste mentre verrà potenziata quella attuale. Acquisto di un area all’interno del centro storico per migliorarne il decoro urbano. Lavori di sistemazione delle strade interne ed esterne di Castrofilippo. Interventi di manutenzione di ville e giardini. Riqualificazione della zona denominata “Fontana Canali”. Riqualificazione della chiesa Maria Santissima del Rosario e dei locali annessi. Lavori di manutenzione straordinaria della villa comunale di contrada “Fosse” che da anni versa nel più totale stato di abbandono. Acquisto di attrezzature per i parchi giochi. Inoltre, verranno effettuati lavori all’area esterna del campo sportivo polivalente mentre la “Scala della Memoria”, che recentemente è stata insignita di un riconoscimento a livello nazionale, sarà abbellita con la collocazione di piastrelle di gres porcellanato. Nel campo del miglioramento della sicurezza stradale saranno installati dossi artificiali nelle vie Crocifisso e Togliatti, verrà rifatta la segnaletica verticale e verranno collocati cestini stradali nelle zone ad alta frequentazione per cercare di mantenere il paese sempre più pulito. Ma l’amministrazione comunaleBadalamenti ha anche pensato in grande e vuole regalare a Castrofilippo una struttura sportiva che vedrà due campetti polifunzionali, tennis e calcetto, pista di atletica, spogliatoi , tribune e parcheggi. Per questa ultima opera è stato affidato l’incarico di progettazione definitivo. Per quanto riguarda un aiuto alle famiglie in difficoltà economica l’ente ha avviato il servizio civico “Cittadini a lavoro” che vede impegnati 13 disoccupati in servizi di pubblica utilità e molto presto partiranno i cantieri di lavoro che vedranno la sistemazione del parcheggio e del prospetto del cimitero e la sistemazione della recinzione della villa di via Crocifisso. Previsti, infine, importanti interventi strutturali per le scuole.