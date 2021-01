Droga a Ribera: giudizio immediato per due fratelli

Comincerà il prossimo 19 marzo, davanti il gup del Tribunale di Sciacca, il processo a carico dei fratelli di 32 anni, e 34 anni. Sono accusati di spaccio di droga. I due erano finiti in manette lo scorso novembre nell’ambito di un blitz anti-droga eseguito dai carabinieri della Tenenza di Ribera. Nell’inchiesta è coinvolta anche Nicoleta Atomi, 20 anni, fidanzata di uno degli indagati.

Sono accusati di aver gestito una fiorente attività di spaccio di eroina, cocaina, marijuana e crack, usando come base d’appoggio la loro abitazione a Ribera. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti dai militari numerosi pedinamenti che hanno consentito di individuare un luogo isolato dove gli indagati nascondevano i proventi dell’attività di spaccio, sequestrando 12.000,00 euro in banconote di vario taglio contenuti in barattoli sepolti nel terreno. I tre malfattori, tutti conviventi, si dedicavano all’attività di spaccio secondo compiti prestabiliti e ben definiti: una volta acquistato lo stupefacente a Palermo e trasportato fino a Ribera, due di loro, risultati essere fratelli, si occupavano dello spaccio vero e proprio, provvedendo in prima persona a occultare droga e denaro, mentre la donna si occupava prevalentemente della sicurezza, facendo la vedetta all’esterno dell’abitazione al momento che da casa uscivano gli acquirenti.