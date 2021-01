Favara, a lavoro 30 percettori del reddito di cittadinanza

Trenta percettori del reddito di cittadinanza cominceranno a lavorare per la comunità di Favara secondo quanto imposto dalla legge che istituisce il sussidio. Ventuno di loro saranno a disposizione degli operatori sociali del comune di Favara mentre gli altri nove saranno smistati al centro per l’impiego comunale. I percettori del reddito lavoreranno almeno otto ore e per un massimo di 16 ore settimanali. In caso di rinuncia è automatica la decadenza del sussidio.

