Infrastrutture, avviso per riqualificare il porto di Siculiana Marina

Siculiana Navigando Srl, societa’ controllata da Invitalia Partecipazioni Spa (Gruppo Invitalia), comunica di aver pubblicato un avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per dismettere il Progetto di riqualificazione e completamento del porto turistico di Siculiana Marina (Agrigento).

“L’obiettivo – spiega il comunicato di Invitalia – e’ dare avvio a una consultazione preliminare di mercato finalizzata ad acquisire un’adeguata conoscenza sulla connotazione professionale degli operatori economici e le loro esperienze maturate nello specifico settore della realizzazione di infrastrutture a favore del turismo nautico, in particolare della costruzione, ristrutturazione e completamento di porti turistici”.

La manifestazione di interesse “non vincolante” e sottoscritta dal legale dell’operatore economico va inviata alla casella Pec siculiananavigando@pec.it entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2021, allegando copia del documento di identita’ del sottoscrivente e la proposta di cessione dell’asset “nella sua interezza, senza possibilita’ di acquisizione in frazione”.

loading..