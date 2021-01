Occupazione giovanile, pubblicato avviso per finanziamenti

Il Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie del Libero Consorzio Comunale di Agrigento informa che il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ha pubblicato l’Avviso pubblico relativo alla Misura 1-C “Orientamento specialistico o di II livello”, Misura 3 “Accompagnamento a lavoro, del PO-FSE Sicilia 2014-2020. Si tratta di una opportunità per i giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni non impegnati nello studio, lavoro o formazione, ma anche giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni non compiuti impegnati nello studio o nella formazione purchè disoccupati e residenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

La dotazione finanziaria (spesa pubblica) del bando è pari ad €22.337.304,00 a valere sull’Asse 1 e sull’Asse 1 bis del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’avviso e tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito internet istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (sez. “In evidenza”) e sono scaricabili dal link: http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13576