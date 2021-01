Papa Francesco firma decreto venerabilità per padre Vinti da Grotte

Papa Francesco ha firmato il decreto che riconosce la venerabilità di Michele Arcangelo Maria Antonio Vinti, padre Vinti, nato nel 1893 a Grotte. La notizia giunge a distanza di un mese dal procedimento che riguarda invece il giudice Rosario Livatino, primo magistrato ad essere beato nella Chiesa Cattolica.

Padre Vinti venne ordinato sacerdote nel 1922 , dopo un primo incarico a Cianciana dove rimase per quasi dieci anni, fu trasferito a Grotte. Sono numerose le grazie ricevute e testimoniate per intercessione di P.Vinti da devoti che hanno implorato in momenti di estremo bisogno l’aiuto del Servo di Dio. Padre Vinti, ricordato per l’instancabile attività di confessore e per la sua carità ecauristica, morì il 17 agosto 1943.