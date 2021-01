Proteggere la condotta Mare Nostrum dalle mareggiate, verso una soluzione definitiva

I problemi legati al tratto di condotta premente fra l’impianto antistante lo stabilimento della Polizia e la villa Pertini sono stati oggi al centro di una video conferenza di servizi voluta dal sindaco Miccichè e alla quale hanno partecipato i vertici del Demanio Marittimo, della Provincia, di Girgenti acque, della Capitaneria di Porto, dell’Ati Ag9 e dell’asp ag oltre che gli assessori Costanza Scinta e Principato.

Si è parlato della criticità del tratto antistante l’area denominata Mare Nostrum e dei danni che ogni mareggiata procura. La condotta viene infatti danneggiata con fuoriuscita di acque nere che costituiscono una fonte d’inquinamento della spiaggia e del mare. Girgenti acque attraverso il commissario Venuti e l’ing. Barrovecchio hanno spiegato che diverse volte negli anni sono intervenuti per riparare il danno, ma il problema si ripresenta a ogni mareggiata. In ogni caso la condotta resterà attiva ancora per qualche anno, ovvero fino all’attivazione del nuovo depuratore del Villaggio Mosè. Per questo non si ritiene conveniente fare grandi interventi a lunga scadenza, che sarebbero comunque vanificati dal tempo.

Sono state discusse quindi delle soluzioni più rapide e indolori per proteggere la condotta dalle mareggiate, valutando la possibilità di mettere una barriera in mare che possano contenere la forza del mare. Alla fine è stato concordato un sopralluogo per giovedì prossimo alle ore 9 di tutte le parti interessate per scegliere insieme la soluzione più efficiente, rapida ed economica.

