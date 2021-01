Rubati scooter e auto ad Agrigento: indagini in corso

Doppio furto nel giro di poche ore ad Agrigento dove sono stati rubati un’automobile e uno scooter. Il primo episodio si è verificato in via Mattarella, nella zona del quadrivio. Una Fiat Panda di proprietà di un 26enne, scoperta dalla copertura assicurativa per il furto, è stata rubata. A fare la scoperta il proprietario.

Il secondo episodio si è verificato in via Pietro Nenni dove ignoti hanno rubato un Liberty125 di proprietà di un sessantenne agrigentino. Anche in questo caso è stato il proprietario a fare l’amara scoperta. Entrambi hanno formalizzato denuncia in Questura. Sugli eventi indagano i poliziotti della sezione Volanti guidati dal commissario capo Francesco Sammartino.