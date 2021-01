Agrigento, decine di multe per abbandono di rifiuti

Prosegue da parte del personale del Comando Polizia Municipale di Agrigento l’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto e alla repressione di illeciti ambientali.

Nel Quartiere Fontanelle, nello specifico in via Bonfiglio, piazza Primavera, e in Centro città: via Ragazzi del 99, via Esseneto, via Acrone sono state elevate complessivamente:

–10 violazioni per abbandono rifiuti in centro città e aree periferiche accertate attraverso appostamenti su strade cittadine, rinvenimenti di documenti all’interno dei sacchi dei rifiuti coadiuvati dalla ditta Iseda e avvalendosi di apparecchiature video-fotografiche, sanzione amministrativa pecuniaria € 600/00.

–40 violazioni al Codice della Strada, elevate in centro città e aree periferiche, attraverso l’utilizzo di apparecchiatura STREET CONTROL e accertamenti vari.

–4 accertamenti ed attività di indagine su rifiuti abbandonati, rimosso rifiuto ingombrante su nostra segnalazione dalla ditta SEAP.