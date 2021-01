Campobello di Licata, ordinanza mercato settimanale

Ordinanza sindacale sul mercato settimanale per l’emergenza covid-19 per il solo settore alimentare, nella giornata di oggi (sabato 23 gennaio) e sabato 30 prossimo. Il provvedimento dispone, fra l’altro, che le bancarelle devono essere esposte nell’area pubblica della via Montenero e della via Largo Martiri di Modena, dalle ore 7 alle ore 13,30. Tra i banchi deve essere assicurato lo spazio destinato al passaggio.

Giovanni Blanda