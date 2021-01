Carmelo Pullara: Dott. Giovanni Peritore e Dott. Renato Li Donni nominati consulenti a titolo gratuito in Commissione Sanità all’Ars

“Sono stati nominati mercoledì in Commissione Sanità all’Ars, tra i quattro consulenti a titolo gratuito, anche il Dott. Giovanni Peritore e il Dott. Renato Li Donni. Auguro a loro buon lavoro certo che con le loro professionalità daranno un importante contributo ai lavori della commissione in questo particolare momento pandemico.”.

Lo ha annunciato il Vicepresidente della Commissione Sanità all’Ars l’On. Carmelo Pullara.

“Comunico con enorme piacere-dichiara Pullara- la nomina avvenuta mercoledì in Commissione Sanità all’Ars, tra i quattro consulenti, quella del Dott. Giovanni Peritore, già direttore sanitario dell’Asp di Palermo , e quella del Dott. Renato Li Donni, già direttore sanitario dell’ospedale Civico di Palermo e già direttore generale del Policlinico di Palermo. Ho personalmente evidenziato in ufficio di presidenza i curriculum vitae dei due professionisti conoscendone personalmente le qualità.

Sono certo – conclude Pullara – che sapranno mettere in campo al meglio la loro professionalità e preparazione a beneficio di un settore importante come quello della Sanità in questo particolare momento pandemico. “