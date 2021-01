Contromano sulla bretella che collega il ponte Morandi con il centro commerciale “Città dei Templi”

Un tunisino a bordo di una Daewoo Matiz, stava percorrendo contromano la strada e si è scontrato frontalmente con una Audi con a bordo una 60enne, un’adolescente, un 40enne ed una 35 enne. Ferite lievi per due degli occupanti dell’Audi bianca, che sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti.

Inizialmente il tunisino sceso dalla macchina ha preso i documenti e si è allontanato a piedi, ma subito dopo l’arrivo della Polizia locale e dei primi soccorsi l’uomo è ritornato sull’incidente ed è stato linciato dai parenti dei passeggeri dell’Audi.