Crolla muro di contenimento: evacuate 16 persone ad Agrigento

Un muro di contenimento a ridosso di una palazzina è crollato nel pomeriggio di ieri in via Argento, nei pressi delle scalinate di via Madonna degli Angeli, ad Agrigento. Il crollo per fortuna non ha provocato danni a persone e sarebbe dovuto alle costanti infiltrazioni d’acqua e all’abbandono dell’area.

Il boato causato dal crollo ha spaventato i tanti residenti della zona che hanno immediatamente allertato forze dell’ordine e vigili del fuoco che sono giunti sul posto. Riscontrata una lesione che ha compromesso la stabilità di alcune abitazioni a tal punto da essere disposto lo sgombero.

Un’intera famiglia di sette persone (tra cui una bambina) e nove extracomunitari sono stati dunque evacuati dalle rispettive abitazioni.