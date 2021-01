Farmaci scaduti e scatole di pesce abbandonati per strada: due denunce

Rifiuti abbandonati a Favara in contrada Gerlando Marino. A seguito di controlli da parte dei Carabinieri della locale Tenenza coordinanti dal Comando provinciale di Agrigento, in un’ area di 500 metri quadri sono stati trovati cumuli di medicine scadute, altri rifiuti derivanti dall’attività farmaceutica e tante confezione di polistirolo utilizzate per i prodotti ittici.

L’area è stata posto sottosequestro, due le persone denunciate alla Procura di Agrigento, una donna di 40anni titolare di una farmacia e un ambulante favarese di prodotti ittici di 53 anni, che devono rispondere di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.