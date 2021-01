Futsal Canicattì5: chiuso l’accordo con Stefano Lo Pinzino

Siamo lieti di comunicare che la società ha chiuso l’accordo con Stefano Lo Pinzino, portiere di categoria superiore ed esperienza da vendere, classe ‘89, ennese.

Inizia col settore giovanile dell’ennese, da lì il passo è breve, nel 2012/13 esordio in C1 con la prima squadra, nel 2013/14 sempre a Enna vince la Coppa Italia.

Nel 2014/15 passa alla Nissa Futsal, in C1, vince il campionato, nel 2015/16 gioca in B da protagonista vincendo un’altra coppa Italia contro l’attuale Meta Catania, in quell’occasione Stefano fu il protagonista assoluto ipnotizzando gli avversari e parando ben tre rigori.

Tra le altre maglie indossate in passato c’è il Melilli, Pesaro Fano e il ritorno nel 2019 alla Nissa.

Lo Pinzino non ha avuto dubbi nello sposare il progetto biancorosso nonostante la corte di altre squadre di categorie superiori, la sua esperienza e qualità viene a rinforzare un reparto ben consolidato.