Prodotti non tracciati, sequestrata merce a venditore ambulante

La Guardia di Finanza di Agrigento, nell’ambito di alcuni controlli sui venditori ambulanti, ha sequestrato oltre cento rotoli di carta di tipo industriale ad un agrigentino. Quest’ultimo non ha saputo spiegare la provenienza del materiale e non aveva neanche le fatture d’acquisto. Per questo motivo nei suoi confronti è scattata una sanzione anche per violazione delle norme sul commercio in area pubblica.

Le Fiamme Gialle negli ultimi tempi hanno raccolto diverse segnalazioni di commercianti che lamentano una concorrenza sleale da parte di ambulanti, spesso abusivi, che vendono materiale a prezzi decisamente più bassi. Ed è così che negli scorsi giorni, durante un controllo, è scattato anche il sequestro.