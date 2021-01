Programmazione Europea 2021-2027. Gal Sicilia Centro Meridionale organizza webinar il 26 gennaio

“Una visione a lungo termine per le aree rurali dell’unione europea”. E’ questo il tema del Webinar organizzato dal Gal Sicilia Centro Meridionale di cui fanno parte 13 comuni della provincia di Agrigento, che si terrà martedì 26 gennaio a partire dalle 18.30. Invitati a partecipare sono i soggetti del partenariato del Gal e gli stakeholder del territorio Sicilia Centro Meridionale. “La Commissione Europea- dichiara il direttore del Gal Scm l’architetto Olindo Terrana- nell’ambito del processo di programmazione comunitaria 2021-2027, intende costruire una visione a lungo termine per le aree rurali dell’Unione Europea con la finalità di aiutare i territori ad affrontare le loro peculiari problematiche come ad esempio il cambiamento demografico, la connettività, il rischio di povertà, il limitato accesso ai servizi, lo sviluppo rurale endogeno, la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari locali. Per questo motivo- conclude Terrana- la CE, chiede la partecipazione di tutti i cittadini dell’Ue interessati a tale processo attraverso incontri territorializzati che porteranno entro il 31 di gennaio a comunicare l’esito dell’attività di consultazione. Si tratta di un momento importante di confronto per far emergere i bisogni del territorio quindi l’invito è esteso a tutti”. Per partecipare al seminario dovrà essere utilizzato il seguente link: https://meet.google.com/djr-bmei-jkx. Del Gal Scm fanno parte 13 comuni della provincia di Agrigento: Canicattì, Castrofilippo, Camastra, Comitini, Campobello di Licata, Favara, Grotte, Licata, Lampedusa e Linosa, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa.

