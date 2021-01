Raccolta fondi e Pc nuovo a studente: il cuore grande della Squadra Mobile

Solidarietà e donazioni. Scende in campo la Squadra Mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi. Gli agenti della sezione hanno avviato una raccolta fondi per sovvenzionare sovvenzionare due progetti della Caritas di Agrigento ovvero il Progetto “Spread” finalizzato a sostenere le famiglie con figli disabili per il costo delle necessarie terapie e il Progetto “Sostegno Alimentare”, per l’acquisto di buoni spesa per le famiglie in grave difficoltà.

Sempre i poliziotti della Squadra Mobile hanno avuto notizia che un giovane studente della provincia fosse impossibilitato a seguire le lezioni tramite didattica a distanza in quanto sprovvisto di computer. Così gli agenti hanno deciso di donare al ragazzo un notebook portatile, con valigetta ed un archivio dati esterno supplementare che consentiranno al giovane di poter proseguire in serenità gli studi.