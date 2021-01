“Superata la fase di stallo per i ristori alle imprese che producono fiori recisi in Sicilia. La rimodulazione delle risorse, già fatta in commissione Bilancio all’Ars, consentirà, a giorni, all’assessorato regionale all’Agricoltura di emanare il bando per l’accesso alle risorse stanziate con la legge finanziaria regionale varata durante il lockdown. Queste aziende, che in diverse aree della Sicilia rappresentano una realtà economica e lavorativa di grande rilevanza, hanno subito il cento per cento delle perdite, costrette a produrre i fiori per portarli al macero a causa dello stop ad eventi, cerimonie, funzioni religiose, funerali e ricorrenze ed altro ancora. Giovedì prossimo incontrerò il direttore dell’Assessorato Dario Cartabellotta con i tecnici del settore per seguire da vicino l’iter di stesura del bando affinché, nella predisposizione dello stesso, siano contemplati quei criteri che consentiranno alle aziende che ne hanno diritto di poter beneficiare dei ristori previsti dalla norma regionale. Tutto questo al fine di evitare procedure che si sono già rivelate fallimentari e determinare le condizioni per un rapido ed efficace accesso alle risorse”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

