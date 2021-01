Costruiscono maxi tettoia abusiva: denunciati coniugi

Due coniugi residenti a Montallegro sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione per abusivismo edilizio. Secondo quanto ricostruito dalle indagini i due – proprietari di un terreno nell’agrigentino – avrebbero costruito abusivamente una maxi tettoia di quasi 150 metri quadrati per ampliare una villetta in loro uso.E’ stato riscontrato che i lavori eseguiti erano tutti sprovvisti delle dovute autorizzazioni. Da qui i sigilli all’immobile.

