Deve scontare condanna: un arresto a Palma di Montechiaro

Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo – Ufficio Esecuzioni Penali, hanno arrestato un 19enne, in atto domiciliato presso una la comunità di Palma di Montechiaro, poiché responsabile di guida senza patente, furto aggravato, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico ufficiale. Esperite le formalità di rito gli uomini del Commissariato hanno tradotto il giovane presso l’Istituto Penale per minorenni di Caltanissetta.

