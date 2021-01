Minacce ai vicini di casa: assolti tre fratelli di Palma di Montechiaro

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta, ha disposto l’assoluzione nei confronti di tre fratelli di Palma di Montechiaro finiti sul banco degli imputati con le accuse di violenza privata e minacce. Assoluzioneper tutti difesi dall’avvocato Santo Lucia.

La vicenda scaturisce, secondo la ricostruzione dell’accusa, dalle minacce che i tre fratelli avrebbero rivolto ai vicini, proprietari di un terreno, per un passaggio in comune. La discussione ben presto si sarebbe accesa a tal punto da finire in Tribunale.