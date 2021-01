Auto rubata a Casteltermini viene ritrovata a Fontanelle

Un’auto risultata rubata a Casteltermini è stata ritrovata, con le chiavi ancora inserite nel quadro di accensione, nel quartiere di Fontanelle, a nord di Agrigento. La scoperta è stata fatta da alcuni ragazzini che si sono insospettiti.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Agrigento che, dopo un controllo incrociato, hanno scoperto che si trattasse di un’auto rubata. In corso le indagini per risalire ai responsabili del furto e se il mezzo è stato utilizzato per compiere crimini.