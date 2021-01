Covid e solidarietà, la Coldiretti arriva a Lampedusa

La Coldiretti arriva nelle isole siciliane. Oggi i pacchi pieni di prodotti italiani arrivano a Lampedusa, Salina, Lipari e Favignana per essere donati alle famiglie in difficoltà. Si tratta della seconda fase dell’iniziativa avviata nel periodo natalizio che ha visto in tutt’Italia l’organizzazione agricola impegnata in un aiuto per chi ha dovuto modificare profondamente la propria vita anche a causa del Covid.

Oltre che ai Comuni della terraferma dove continua l’impegno, Coldiretti Sicilia ha ampliato la propria azione anche alle isole dove la pandemia ha tagliato le presenze turistiche con perdite economiche enormi. La consegna è a cura di COLDIRETTI Donne e Giovani Impresa e nei prossimi giorni sarà effettuata anche nelle altre isole.