Covid, screening a Racalmuto: su 258 tamponi rapidi 7 sono positivi

Si è conclusa la campagna di screening con tamponi antigenici rapidi effettuata dal Comune di Racalmuto e dall’Associazione Pubblica Assistenza Volontari Riuniti.

Sono stati processati 285 tamponi, di questi 278 sono risultati negativi, sette invece hanno dato esito positivoche devono essere confermati dai tamponi molecolari.

“Si tratta del quarto intervento di verifica effettuato per monitorare la diffusione dei contagi da COVID-19, dice il primo cittadino Vincenzo Maniglia. Finora non abbiamo sottovalutato il monitoraggio dello stato di salute del nostro paese che ci ha permesso di fare emergere i soggetti asintomatici che inconsapevolmente diventano fonte di contagio e di diffusione del virus. L’invito a tutti è di tenere alto lo stato di prudenza e di continuare ancora a rispettare le prescrizioni di sicurezza. Abbiamo già dato la disponibilità all’ASP ed individuato la sede per effettuare i vaccini contro il COVID-19 e siamo in attesa che ci comunichino le modalità e la data per iniziare la campagna di vaccinazione dei nostri concittadini”, ha concluso Maniglia.