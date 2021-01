Frana lungo la Cattolica Eraclea–Cianciana: ripristinata viabilità

Tempestivo intervento nella giornata di ieri dal personale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sulla Sp n. 31 Cattolica Eraclea – Cianciana. Il personale stradale in servizio ha provveduto a delimitare l’area interessata da una frana e successivamente ad eliminare le condizioni di pericolo che limitavano la circolazione degli automezzi.

La frana provocata dal maltempo e le piogge di questi giorni ha richiesto l’utilizzo di uno scavatore per rimuovere i mumerosi massi staccati dal costone prospiciente il manto stradale. La stessa area che è transitabile è stata poi transennata. Si rinnova l’invito alla prudenza, anche a seguito delle avverse condizioni meteorologiche per coloro che, nonostante le limitazioni della zona rossa, utilizzano per necessità tutte le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, rispettando rigorosamente i limiti di velocità segnalati lungo i tracciati.