Palma di Montechiaro, al via lavori alla scuola Guazzelli Livatino e Arena delle Rose

a Palma di Montechiaro il Sindaco Stefano Castellino insieme al Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone, agli Assessori, ai Collaboratori ed all’ Utc hanno presenziato alla posa della prima pietra dei lavori di efficientemento della Scuola “Guazzelli Livatino” per un importo pari a € 834.000, e per la scuola “Arena delle Rose” per un importo pari a € 1.534.000,00.

“Abbiamo aperto l’ennesimo cantiere che dimostra quanto concreta sia la nostra azione politico-amministrativa e con quanta dedizione ci dedichiamo al lavoro, sempre al servizio della nostra comunità. Onorati di servire la nostra Palma di Montechiaro, ha dichiarato il sindaco Castellino. Ringrazio l’Arch. Di Vincenzo,l’Arch. Fabio Nicoletti, l’Arch. Silvana Cancialosi, al Geom. Felice Bonardi, alla Signora Grazia Farraguto ed a tutto l’ufficio per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi, che ci hanno consentito di raggiungere questo importantissimo traguardo. Il Sindaco, nell’esprimere grande gioia e soddisfazione, ringrazia il Presidente della Regione On.Nello Musumeci, l’Assessore Regionale Alberto Pierobon e l’ex Direttore Generale Ing. Salvatore D’Urso, che hanno reso possibile questo importante intervento con attenzione e concretezza le istanze che provengono dai comuni e da Palma di Montechiaro”.

