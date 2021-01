Rientro in classe per gli studenti di Favara

Tutto pronto per il rientro in classe in presenza per gli alunni delle scuole elementari e medie di Favara.Scade, infatti l’ordinanza con la quale il sindaco Anna Alba aveva imposto lo “stop” alle lezioni in presenza degli studenti per l’emergenza Covid-19.

La decisione arriva anche in seguito agli ottimi risultati emersi dalla campagna di screening alla quale hanno partecipato in molti tra alunni,genitori e personale scolastico. Numeri imponenti. In tutto sono stati processati 2359 tamponi rapidi in due giorni e solamente cinque hanno dato esito positivo.