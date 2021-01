Scegliere l’abbigliamento di qualità per lo sport

L’abbigliamento sportivo oggi è sempre più utilizzato, in qualsiasi situazione. Esistono infatti da anni brand che offrono abbigliamento casual, a volte addirittura capi tecnici, prodotti con attenzione alla qualità dei materiali, alla comodità dei modelli, alla bellezza estetica. La giacca da montagna può essere perfetta anche per gli inverni rigidi in città, i pantaloni da escursionismo sono ideali da indossare per una passeggiata in centro. Questo tipo di atteggiamento, che prevede di scegliere i capi d’abbigliamento soprattutto per la loro comodità, è una realtà da anni; si è però esacerbato nel corso dell’ultimo anno, a causa del coronavirus.

Capi comodi per tutte le situazioni

Proprio a causa della pandemia da coronavirus infatti molte persone si trovano ad aver ridotto drasticamente le occasioni sociali. Dagli incontri con gli amici alle cene nei migliori ristoranti, queste attività sono ora solo sporadiche, se non addirittura assenti. In più molti sono costretti a casa, dalla didattica a distanza o dallo smart working. Vestirsi comodi è ormai un must trasversale, per tutte le età e per tutte le tasche. Esistono comunque brand storici, come ad esempio Patagonia, che offrono abbigliamento tecnico perfetto per chi pratica sport, adatto anche ad essere utilizzato in casa, o per una passeggiata con gli amici.

L’importanza dei materiali

Che si tratti di un paio di shorts o di una t-shirt, l’abbigliamento sportivo si differenzia da quello pensato per altri scopi per la sua comodità, ma non solo. Spesso sono i materiali a fare la differenza, più dei modelli e dei capi effettivamente proposti. Se in passato lana, seta e cotone la facevano da padrone, oggi molti tessuti tecnici sono preparati mescolando più fibre tessili, nel tentativo di rendere i capi comodi e pratici, ma anche resistenti alle intemperie e facili da gestire. Continuano ad esistere capi tecnici in cotone, che però è spesso mescolato con fibre tessili elastiche, come l’Elastan, che consentono di muoversi come meglio si crede, senza che i capi d’abbigliamento impediscano i movimenti. Le giacche da esterno sono impermeabili, perfettamente resistenti all’acqua, ma anche traspiranti, in modo da risultare comode in qualsiasi stagione e condizione climatica, anche per andare in ufficio.

Scegliere l’abbigliamento giusto

Che si desideri indossare un capo sportivo per praticare effettivamente uno sport o per uscire a cena con i colleghi poco importa, è sempre consigliabile fare le proprie scelte in modo corretto. Per quanto riguarda la pratica sportiva solitamente esistono capi appositamente progettati e prodotti per il singolo sport. Si pensi ad esempio ai pantaloni per la corsa, o alle giacche per lo sci. Se invece si predilige l’abbigliamento sportivo per l’utilizzo quotidiano, allora è bene basarsi nella scelta sul clima della zona in cui si vive e sui capi che si amano in modo particolare. Per fare un esempio banale, non tutti indossano regolarmente dei bermuda, allo stesso modo in cui non sempre la t-shirt è la scelta migliore possibile. Oltre a questo spesso l’abbigliamento tecnico offre caratteristiche che in città potrebbero risultare poco pratiche. Difficilmente nelle città italiane fa tanto freddo da dover indossare una giacca progettata per essere usata in inverno su un ghiacciaio.