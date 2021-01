“Sono in chiesa per un funerale”: assolto dal reato di evasione

Ha lasciato un cartello sulla porta di casa con scritto “Sono in chiesa al funerale di un amico” per giustificare l’assenza dall’abitazione dove invece doveva restare in quanto sottoposto agli arresti domiciliari. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Agata Genna, ha assolto un originario di San Giovanni Gemini, dal reato di evasione. La vicenda risale al marzo 2016 quando i carabinieri, durante un controllo, non trovarono in casa l’uomo. L’imputato è difeso dall’avvocato Teresa Balsamo.

loading..