Vinti 2 milioni a Cattolica Eraclea con un gratta e vinci da 20 euro

La dea bendata bacia l’Agrigentino. Vinti 2 milioni di euro a Cattolica Eraclea con un gratta e vinci “Il Miliardario maxi”. Gli scettici si sono dovuti arrendere, perché ad annunciarlo è stato il sito grattaevinci.com dove, nella sezione “vincite” è possibile verificare il banner con il biglietto vincente “Cattolica Eraclea (Ag) vinti 2 milioni di euro.

A quanto pare, nessuno al momento sa dove sia stato acquistato il biglietto fortunato dal costo di 20 euro.

Sono sei le tabaccherie di Cattolica e tutte vendono questo tipo di gratta e vinci. Ogniuno dei titolari probabilmente spera che il vincitore possa avere acquistato il tagliando nella propria ricevitoria.

Adesso, è caccia al neo milionario la cui identità, con molta probabilità, rimarrà ignota per sempre. Ovviamente, impazzano in paese i nomi di possibili vincitori: chi dice siano dei giovani, chi pensa persone più anziane, chi parla di uomo chi di donna, chi ipotizza che sia una persona del posto o invece, che possa trattarsi di qualcuno di passaggio. Ma la speranza di tutti è che la vincita sia andata a chi ne aveva davvero bisogno.

Nella serie di gratta e vinci “Il Miliardario Maxi”- che consente una vincita fino a 5 milioni di euro – i biglietti vincenti da 2.000.000 di euro sono 4, in particolare 1 ogni 9.360.000 di euro di biglietti, secondo quanto si legge sul sito www.lottomaticaitalia.it.