Camastra, da zona rossa a Covid-free

Da zona rossa Camastra ritorna Covid free. A dichiararlo è il giovane sindaco Dario Gaglio che sui social ha comunicato la guarigione dell’ultima persona positiva al Covid 19.

“Attualmente siamo a zero contagi, dichiara Gaglio. Non abbassiamo la guardia, indossiamo correttamente la mascherina in ogni luogo, rispettiamo le regole e manteniamo alta l’attenzione.Non è stato facile, abbiamo sofferto, abbiamo perso persone a noi care ma abbiamo provato a mettere in campo ogni azione volta a tutelare ogni singolo cittadino. Contiamo sul buon senso e sulla responsabilità di tutti.”

A Camastra attualmente sono guarite 43 persone e si sono registrati due decessi.