Il TAR Cagliari ammette ditta Favarese al finanziamento di € 99.000,00

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ammette al finanziamento di € 98.995,00 una Impresa Edile di Favara accogliendo il ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento dell’INAIL di Cagliari con cui veniva illegittimamente respinta la domanda di finanziamento per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11 c. 5 d.lgs. 81/2008.

In particolare, l’Impresa favarese difesa in giudizio dall’Avv. Luigi Fazio Gelata presentava, tramite procedura telematica sul portale INAIL, domanda di contributo a valere sull’Avviso Pubblico Inail del 23/12/2016 per la realizzazione di interventi necessari al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro .

L’INAIL di Cagliari, riteneva, in sintesi, che alcuni dati della richiesta di finanziamento inseriti dalla Ditta ricorrente fossero conseguenza di errori ed omissioni imputabili alla società medesima e nella fase procedimentale, in cui la Ditta spiegava le ragioni dei presunti errori, non teneva conto delle motivazioni espresse dalla ditta, adottando il provvedimento di estromissione dal finanziamento con motivazione apodittica.

L’Avv. Luigi Fazio Gelata, difensore della Ditta, dopo aver censurato sotto vari profili l’azione amministrativa dell’INAIL di Cagliari, ha dimostrato in giudizio che gli errori in sede di presentazione della domanda furono commessi dalla sede INAIL di Agrigento con la conseguente impossibilità, come affermato in sentenza, di imputare alla ditta degli errori commessi dalla stessa INAIL, seppure di altra sede.

Con sentenza di integrale accoglimento del ricorso, quindi, la Ditta di Favara potrà ottenere il finanziamento di € 98.995,00 da parte dell’INAIL di Cagliari che è stato pure condannato al pagamento delle spese del giudizio in quanto soccombente.

