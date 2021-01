Primi passi nel mondo delle e-cig: i migliori consigli

Le sigarette elettroniche sono sempre più al centro dei desiderata degli italiani, e non solo: oramai un fumatore su 5 le ha provate e ha deciso di sostituirle a quelle tradizionali. Sono in aumento gli svapatori abituali, secondo alcune ricerche. Rimane però una larga fetta di persone (4 su 10) che hanno difficoltà nel comprendere i benefici che le e-cig hanno proprio rispetto alla loro controparte classica, e dunque non riescono ancora a decidersi.

Ma come funziona il mondo delle e-cig? Cerchiamo di fare chiarezza e dare qualche consiglio a chi vuole provare ad approcciare il mondo delle sigarette elettroniche. In molti potrebbero lasciarsi scoraggiare senza qualche consiglio di base: per questo motivo abbiamo raccolto i più validi.

I consigli migliori per passare dalle sigarette tradizionali alle e-cig

Svapare ha tantissimi vantaggi rispetto alle sigarette tradizionali: può essere un aiuto per smettere di fumare, si può scegliere l’aroma, il tipo di dispositivo e perfino la percentuale di nicotina, e, secondo diversi studi, sarebbe potenzialmente meno dannosa rispetto alle normali sigarette di tabacco. Ma chi si approccia al mondo delle e-cig per la prima volta potrebbe avere vari dubbi. Cerchiamo dunque di dare i primi consigli utili. La prima incognita è legata sicuramente alla scelta della sigaretta elettronica. Da perfetto profano, il miglior modo per trovare una e-cig su misura non è altro che rivolgersi ai professionisti del settore: sul web oramai con facilità si possono trovare i punti vendita delle sigarette elettroniche. In questo modo si potrà ricevere assistenza e scegliere le più adatte ai propri gusti.

La scelta stessa della quantità di nicotina è molto importante. Lo svapo in questo campo sfuma nel soggettivo: difficile dire quale sia una quantità ideale per chi si avvicina al mondo delle e-cig, specialmente se è un fumatore incallito di sigarette tradizionali. Un’indicazione di massima può arrivare dal tipo di sigarette usate, ma è complicato fare un’esatta equivalenza, specialmente se si vuole smettere col fumo tradizionale. In questo campo è importante testare, testare, testare.

La scelta dei liquidi

Anche sulla fragranza e i liquidi della sigaretta elettronica sempre meglio ovviamente avvicinarsi gradualmente ai gusti più innovativi, cercando comunque una linea di coerenza con quello che piace nella vita comune. Il consiglio di base resta lo stesso: l’unico modo per saperlo è testare e non aver paura delle novità.

I liquidi della sigaretta elettronica spaziano dai più tradizionali al sapor di tabacco fino ad arrivare a fragranze tropicali molto particolari, un’esperienza diversa dal solito. All’inizio meglio muoversi su qualcosa di noto, di entry level, per poi magari spaziare un po’. Ogni prodotto ad ogni modo viene spiegato molto bene sia sul web sia nel punto vendita fisico, dunque anche in questo caso con un po’ di studio si possono avere già idee più chiare.