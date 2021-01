Produzione di marijuana: condanna definitiva per 25enne

Diventa definitiva la condanna nei confronto di un 25enne agrigentino il cui ricorso è stato rigettato dalla Cassazione nell’ambito del processo che lo ha visto imputato di produzione e detenzione di sostanze stupefacente. La condanna nei suoi confronti è di sei mesi e mille euro di multa.Il giovane era stato sorpreso, in concorso con un minore, a produrre marijuana in un casolare abbandonato per un peso complessivo di oltre 700 grammi.

