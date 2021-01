Ventisette disoccupati presteranno servizio per lavori di pubblica utilità al comune di Canicattì. Sono quattro i progetti redatti e che interessano il personale: si tratta di verde pubblico, pulizia, sorveglianza del servizio scolastico. In sette già hanno iniziato a lavorare e lo faranno per i prossimi tre mesi.

