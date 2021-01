Agenzia delle Dogane dona 3 mila litri gasolio ai Vigili del Fuoco

I funzionari dell’Agenzia delle dogane (Adm) e dei Monopoli di Porto Empedocle hanno devoluto ai vigili del fuoco del Comando di Caltanissetta circa tremila litri di gasolio utilizzabile per combustione. Il greggio deriva da un sequestro, e conseguente confisca, del prodotto, da parte della magistratura scattati nell’ambito della campagna dei controlli finalizzata all’accertamento della qualita’ dei prodotti immessi in consumo, condotta dai funzionari dell’Adm con l’ausilio dell’Unita’ mobile del laboratorio chimico di Palermo. Il gasolio non era risultato idoneo all’uso per la carburazione e addirittura pericoloso nel comune uso di carburante a uso automobilistico. “La donazione e’ un atto tangibile della collaborazione con le altre amministrazioni dell’apparato dello Stato che operano nel territorio nazionale a tutela dell’ambiente e a salvaguardia dei cittadini”, dice una nota di Adm

