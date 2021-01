Agrigento, l’Amministrazione istituisce la colonia felina

Il Comune di Agrigento sta istituendo, per la prima volta in città, la Colonia Felina. Si tratta delriconoscimento del ruolo dei gatti nel nostro ecosistema faunistico. Il legislatore nel 1991 ha definito e identificato le colonie feline come gruppo di gatti (minimo due), che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, sancendone la natura di patrimonio indisponibile dello Stato. La competenza è stata demandata alla Pubblica Amministrazione che è responsabile della sua gestione e protezione. Gli animali non possono essere rimossi da dove si trovano o spostati. La cattura dei gatti delle colonie feline che vivono in stato di libertà, infatti, è consentita solo per la sterilizzazione e per motivi sanitari.

“Noi chiederemo a quelle persone che si occupano di queste colonie feline di prendere gli animali e portarli al nostro centro veterinario convenzionato, dichiara l’assessore Roberta Lala. Lì procederemo gratuitamente a registrarli all’anagrafe felina, sterilizzarli e microchipparli. La persona che se ne occupa verrà indicata come responsabile della colonia felina e se li riporterà per restituirli all’ambiente in cui solitamente vivono”.