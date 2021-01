Calamonaci, continua l’iter per la candidatura a “Città del libro”

Continua l’iter della candidatura della cittadina di Calamonaci a “Città del Libro”.

Il piccolo borgo agrigentino è rientrato nella rosa delle città siciliane candidate, ottenendo un importante risultato.

“Di per se già una vittoria – dice il Sindaco Spinelli- Il comune di Calamonaci, piccola realtà, che viene annoverata tra altre città siciliane e valutata in una importante rosa di partecipanti. Vincere sarebbe un sogno, ma già partecipare è una vittoria; una splendida vetrina per noi”

L’Amministrazione Spinelli, sin da subito ha puntato moltissimo sulla cultura, e questa candidatura ne è il risultato; uno dei risultati e dei progetti che già hanno preso vita e molti altri che sono in previsione. Si lavora in tal senso, per dare sempre maggiore visibilità a Calamonaci, che merita di essere equiparata a realtà più fortunosamente conosciute.