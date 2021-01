Ad Agrigento la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo per guida in stato di ebbrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli uomini dell’U.P.G.S.P. lo trovavano circolare per le vie cittadine senza giustificato motivo, contravvenendo alle attuali disposizioni anti covid.

