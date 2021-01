Le ruba la borsa e scappa, caccia al ladro

Qualche giorno addietro a Ribera una donna di 57 anni in via Saponeria veniva avvicinata da un soggetto a volto coperto che gli rubava la borsetta e fuggiva via.

Tanta paura per la donna che non ha potuto fare altro che recarsi presso la locale tenenza dei Carabinieri e sporgere denuncia contro ignoti. All’interno della borsa oltre agli affetti personali, la donna nel portafoglio aveva 150 euro.

Proseguono le indagini da parte dei militari dell’Arma per riuscire a rintracciare il ladro.