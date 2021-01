Mansarda avvolta dalle fiamme: abitanti evacuati

Un incendio si è verificato a Ribera in via Tortorici. Notte intensa per i Vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, e per le squadre di Agrigento, che sono intervenuti per domare le fiamme che si sono sviluppate nellamansarda di un edificio.

Evacuate a scopo precauzionale le persone che abitano l’appartamento al terzo piano dell’immobile. I danni sono ingenti, tutto quello che si trovava nella mansarda è stato distrutto dal fuoco.