Vaccini, l’Asp di Agrigento: “Nessuno stop, garantiti richiami”

“La somministrazione della seconda dose di richiamo utile a completare la vaccinazione anticovid- 19 non e’ in dubbio ne’ subira’ alcuno stop“. Lo afferma la direzione dell’Asp di Agrigento “al fine di fugare ogni perplessita’ o preoccupazione – si legge in una nota – da parte di chi ha gia’ ricevuto la prima somministrazione in provincia”.

“L’ulteriore fornitura odierna di 3.500 dosi – comunica il direttore del dipartimento del Farmaco, Giuseppe Bellavia -, gia’ ampiamente programmata e calendarizzata dall’Azienda, copre fin da ora i richiami per le circa 8.100 prime inoculazioni completate”. Nella prima fase la vaccinazione anticovid-19 ha riguardato il personale sanitario Asp e gli ospiti delle Rsa “con una massiccia somministrazione eseguita capillarmente e con l’ausilio costante – si legge ancora – del personale di rianimazione”.

I successivi step che porteranno ad una profilassi su larga scala chiamano in causa le dinamiche nazionali di fornitura e distribuzione dei vaccini ma, anche in considerazione della presenza di piu’ case produttrici impegnate nel processo, presso l’Asp di Agrigento circola “un cauto ottimismo”.