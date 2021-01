“Violentò la figlioletta della compagna”, condannato e condotto in carcere

Gli agenti della Squadra mobile di Ragusa hanno arrestato e condotto in carcere un uomo di 38 anni condannato in via definitiva per violenza sessuale su una minore, la figlia della sua compagna. I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la sentenza espressa dalla Corte di Appello di Catania.

Secondo quanto riferito dalla polizia di Ragusa, il 38enne era stato tratto in arresto nel 2016, a seguito delle indagini condotte dagli agenti della Squadra mobile che avevano raccolto alcun indizi a carico dell’uomo, capace, per diversi anni, di abusare sessualmente la figlia della donna con cui conviveva. A denunciarlo fu la stessa madre della piccola, che non appena accortasi dei comportamenti strani dell’uomo, decise di raccontare tutto alla polizia. Gli inquirenti, coordinati da magistrati della Procura di Ragusa, riuscirono a chiudere il cerchio attorno all’imputato.

