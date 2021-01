A fuoco auto di operatrice socio-sanitaria: indagini a Palma di Montechiaro

Un incendio divampato la scorsa notte in via Cangiamila, a Palma di Montechiaro, ha distrutto la Peugeot 3008 di proprietà di una quarantatrenne operatrice socio-sanitaria. Le fiamme in breve tempo hanno avvolto l’automobile. Il rogo si è propagato fino ad annerire la facciata di una palazzina adiacente. Distrutto anche uno scooter 125 che si trovava sulla carreggiata. Sul posto i Vigili del Fuoco che,a causa delle fiamme alte, hanno impiegato oltre tre ore per le operazioni di spegnimento. Al via le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Nessuna pista è al momento esclusa.

