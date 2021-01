Campobello di Licata, minaccia vicino di casa con coltello: prosciolto per tenuità del fatto

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Sabrina Bazzano, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di un commerciante campobellese di origine ma licatese d’adozione, per il reato di minacce. Il proscioglimento avviene per particolare tenuità del fatto.

Secondo quanto ricostruito l’imputato, difeso dall’avvocato Teresa Balsamo, avrebbe minacciato con un coltello il vicino di casa poichè sospettato di esser l’autore di un furto all’interno del suo negozio. Nel corso del dibattimento la difesa è riuscito a dimostrare la particolare tenuità del fatto incassando così il proscioglimento del Tribunale.