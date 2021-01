Campobello di Licata, sorpreso con 86kg cannabis: 37enne al rito abbreviato

Il gup del Tribunale di Agrigento, su richiesta degli avvocati Angela Porcello e Salvatore Manganello, ha ammesso al rito abbreviato il 37enne agricoltore di Campobello di Licata. L’uomo è stato arrestato la scorsa estate in flagranza di reato in seguito ad un blitz dei poliziotti del commissariato di Licata che hanno rinvenuto ben 2200 piante di cannabis per un peso complessivo di 86kg. Il giudice ha rinviato il processo al prossimo 8 aprile per le discussioni delle parti ed eventuale dispositivo di sentenza.

L’uomo, durante l’interrogatorio di garanzia, ha ammesso le proprie responsabilità affermando – di fatto – che la coltivazione della marijuana fosse l’unico modo di sostentamento economico. è sottoposto agli arresti domiciliari con la possibilità di spostarsi per andare a lavoro presso l’azienda di allevamento di bestiame della madre.