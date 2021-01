Campobello di Licata, Video Sorveglianza: aggiudicazione dei lavori potenziamento dell’impianto comunale

Progetto comunale per il potenziamento dell’impianto di video sorveglianza. I lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, alla società “Ikab” di Sinagra (Messina). La somma progettata è di euro 404.012,65 euro, iva compresa al 22 %, di cui 130 mila euro come co-finanziamento, da parte del comune di Campobello di Licata. Il Ministero degli Interni, nel 2018 aveva disposto quali fossero le modalità di presentazione delle richieste di ammissioni di finanziamento, il cosiddetto “Decreto sicurezza”. Gli obiettivi specifici degli interventi erano la prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, in particolare nelle zone maggiormente degradate, e la promozione della legalità e del contrasto dei comportamenti che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici.

Giovanni Blanda