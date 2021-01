Crema corpo: i migliori trattamenti La Roche-Posay per ogni tipologia di pelle

La Roche-Posay è una delle marche più famose per quanto riguarda il settore della dermocosmesi e si distingue dalla maggior parte degli altri marchi perché propone dei trattamenti mirati per risolvere svariate problematiche della pelle. Non parliamo dunque di creme per il corpo classiche, ma di soluzioni cosmetiche all’avanguardia, frutto di studi clinici di alto livello ed in grado di apportare benefici specifici.

Molti dei prodotti La Roche-Posay contengono acqua termale: un ingrediente preziosissimo ed ultra delicato, ad alta tollerabilità, dalle straordinarie proprietà benefiche. Le varie formulazioni tuttavia sono arricchite con altri principi attivi specifici, che permettono di trattare anche problematiche cutanee particolari come la dermatite atopica, l’eccessiva secchezza, l’acne e via dicendo.

Oggi vediamo quali sono i migliori trattamenti proposti da questo marchio per la cura del corpo, ma se vuoi una panoramica più completa clicca qui per scoprire tutti i prodotti La Roche-Posay: su FarmaciaUno trovi tutte le linee di questo brand e puoi acquistarli direttamente online.

Lipikar: la linea di creme corpo per pelli secche a tendenza atopica

La linea Lipikar di La Roche-Posay è stata sviluppata per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una pelle particolarmente secca o con tendenza atopica. Dal balsamo riparatore all’olio detergente, questi trattamenti riequilibrano il microbioma della cute e svolgono un’azione lenitiva, alleviando i sintomi tipici della dermatita atopica come il prurito. Consigliati da ormai oltre 20 anni dai dermatologi e dai pediatri, i prodotti della linea Lipikar di La Roche-Posay hanno un’alta tollerabilità e sono dunque adatti anche alla pelle più delicata dei bambini, spesso soggetti a problematiche di questo tipo.

Acqua termale La Roche-Posay: per lenire anche la pelle più delicata

L’Acqua Termale di La Roche-Posay è uno di quei prodotti che tutti dovrebbero sempre avere a disposizione in casa, perché adatto a tutte le tipologie di pelle comprese quelle più sensibili e delicate. Perfetta per lenire la cute irritata, l’Acqua Termale La Roche-Posay svolge un’azione antiossidante aiutando a prevenire l’invecchiamento della pelle grazie alla presenza del selenio, un minerale preziosissimo in tal senso. La formulazione in spray rende questo prodotto ancora più piacevole da applicare: un vero e proprio must have per la cura del corpo e del viso.

Cicaplast: la linea La Roche-Posay per riparare la pelle fragilizzata

I prodotti della linea Cicaplast di La Roche-Posay sono stati ideati appositamente per stimolare il processo di riparazione della cute sensibile, fragilizzata o particolarmente secca e soggetta a screpolature. Tali trattamenti sono arricchiti con pantenolo, conosciuto anche come Vitamina B5 e noto per le sue proprietà lenitive e riparatrici della pelle. Questo agisce in sinergia con altri principi attivi come il Madecassoside, estratto dalla Centella Asiatica, che favorisce il rinnovamento della cute esplicando al contempo proprietà lenitive.

Serozinc: il tonico astringente per pelle grassa soggetta ad irritazioni

Serozinc è un altro prodotto molto interessante: un tonico specificatamente indicato per chi ha la pelle grassa con imperfezioni e tendenza all’arrossamento. Grazie a questa speciale soluzione di solfato di zinco, dalle proprietà addolcenti e lenitive, è possibile trovare un immediato sollievo in caso di cute arrossata ad esempio dopo la rasatura. Serozinc è l’ideale anche per i neonati, la cui pelle è spesso soggetta ad irritazioni.

Anthelios: la linea di creme solari protettive La Roche-Posay

Anthelios è infine la linea di creme solari sviluppata da La Roche-Posay per fornire alla pelle la corretta protezione dai raggi UVA ed UVB. La gamma è ampia e contempla soluzioni adatte a qualsiasi tipo di esigenza, comprese quelle dei bambini che necessitano di un fattore di protezione particolarmente elevato. Queste creme, dalla texture piacevole ed ultra resistenti, sono ormai un punto di riferimento per chi pensa alla salute della propria pelle nel periodo estivo.