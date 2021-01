La Sicilia attende la zona arancione, le anticipazioni sui dati, cosa cambia da domenica

Sono attesi per la serata i dati sull’andamento dell’epidemia da covid19 valutati su base settimanale dall’Istituto Superiore di sanità sulla base dei quali la Sicilia dovrebbe passare da domenica in zona arancione dopo due settimane di zona rossa. E’ sulla base di queste analisi statistiche, infatti, che il Ministro della salute adotterà la nuova ordinanza che solitamente viene pubblicata di sabato ed entra in vigore da domenica.

L’analisi dei dati sul contagio in Sicilia

L’analisi Dell’andamento Dell’epidemia sembra confermare le previsioni. La frenata del contagio in Sicilia è tale da consentire il passaggio in zona arancione. L’indice tendenziale Rt dovrebbe attestarsi a 1,11 mentre l’indice di positività fra il 4 e il 4,5% con un numero di contagi su base settimanale che sta al di sotto di 150 per 100mila abitanti ben al di sotto della soglia ipotetica di 250.

Cosa cambia con la zona arancione

Il passaggio in zona arancione non è un liberitutti, tutt’altro. Poche le differenze per il cittadino comune, due le principali: stop all’autocertificazione per uscire di casa e riapertura dei negozi generalisti di abbigliamento e così via. restano chiusi nel week end i centri commerciali, restano solo da asporto bar e ristoranti. Con il passaggio in zona arancione toccherà alla regione valutare la riapertura della scuola in presenza. Dalla prossima settimana potrebbero tornare in classe le seconde e terze medie e a seguire progressivamente anche le superiori fino al 50% dell’indice di riempimento ma quest’ultima valutazione dipenderà dalla screening in corso e dall’ordinanza regionale che seguirà quella nazionale

La mozione all’Ars per la zona arancione

Intanto due giorni fa è stato approvato all’Ars un ordine del giorno presentato dalla Lega, che impegna il governo della Regione ad applicare in Sicilia le misure relative alla “zona arancione”, fermo restando eventuali ma mirate restrizioni di tipo locale in funzione dei contagi, attraverso controlli rigidi e adeguati. “Sono contento che tanti imprenditori abbiano avuto voce, attraverso la nostra iniziativa, che con forza e determinazione è stata voluta da Minardo, nostro segretario regionale in Sicilia”. Così Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo. Proprio oggi pomeriggio l’assessore alla Salute Ruggero Razza aveva rassicurato evidenziato come lo stop alla zona rossa ed il conseguente passaggio alla zona arancione dovrebbe scattare il 31 gennaio.